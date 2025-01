„Minu jaoks on see linn sürreaalne.“ | Kohtla-Järvest valmis rokkooper!

Minu jaoks on see linn sürreaalne. Väga eklektiline arhitektuur – koledatest korrusmajadest uhkete eramuteni, pooleldi räämas tööstusmaastik, stalinistlik kesklinn ja linna kohal kõrguvad korstnad ning tuhamäed. Väga omapärased on keset lagedaid välju seisvad tuhapüramiidid, neist tuntuim on Kukrusel, mis jääb linnast välja, kuid paistab uhkelt väga kaugele. Mulle on kuidagi eriti silma torganud arvukad paarismajad, mille üks pool on kallilt renoveeritud ja teine pool lausa lagunev lobudik. Kunagi tahaks sellest fenomenist teha fotonäituse pealkirjaga „Naabrid“. Nii elavadki selles linnas naabritena ka erinevad rahvused ja kultuurid, kõigil omad teekonnad, saatused ja mentaliteedid. Tegelikult olen hakanud väga imetlema kogu Ida-Virumaal elavaid etnilisi eestlasi. Minu meelest on nad väga vaprad ja kannatlikud meie rahvuslikkuse hoidmisel ning väärtustamisel. Teises äärmuses on putinlikus infoväljas olevad inimesed. Tundub, et nad peavad oma olukorda siin Eesti kirdenurgas ajutiseks ja ootavad kannatlikult imperiaalseid muutusi. Seda kannatlikkust on ilmselt sisendatud ka oma järglastesse, sest tajun seda ka meie koolis.