KINOFILMIDE EDETABEL | Auhinnatud filmide Eesti kinodesse jõudmine jätkub

Filmikriitikute südamed on vallutanud „Pikad paberid“, mis on Areeni nädala film ning millest seekord ilmub lausa kaks arvustust. Andrei Liimets leiab, et tegu on üle aastate ühe elavaima, olulisima ja lõpuks ka parima kodumaise filmiga. „Kuigi filmi tõeline mõju avaldub õigupoolest alles ajas ja nõnda varakult millegi taolise ütlemine võib kõlada hüperboolina, on „Pikkadel paberitel“ kõik võimalused kujuneda kultusfilmiks. [...] „Pikad paberid“ ei manitse ega õpeta, ilusta ega karikeeri, vaid näitabki elu, nagu ta on.“