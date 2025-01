Võrklaeva rösti korraldaja: Tanel Kiik tegi oma teksti 161 muudatust

„Uu-u! Milline au!“ kostab mees Toyota Land Cruiseri roolist, kui kuuleb, et on valitud Ekspressi nädala persooniks. Käed-vabad kõnes jutustab Kermes sellest, kuhu on kadunud hea nali ja kas röstimisest ehk kellegi üle – selle inimese enda osalusel ja nõusolekul – laval nalja tegemisest võiks saada uus formaat Eesti huumorimaastikul.