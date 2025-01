SÕJAPÄEVIK (1070. päev) | Kas hinnatud väejuht suudab päästa ukrainlased kehvast seisust Donbassis?

Pühapäeval kuulutas Venemaa, et nende väed on hõivanud strateegiliselt tähtsa Velõka Novosilka linna Donetski oblastis. Lahingud linna üle kestsid pikalt, kuid eelmise nädala lõpus teatas ka kaitseuuringute luurekeskus, et Velõka Novosilka lähistel ähvardab Ukraina relvajõude ümberpiiramisoht, mistõttu üritavad nad tõenäoliselt lähimate päevade jooksul taanduda üle Mokri Jalõ jõe loode suunas.