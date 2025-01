Kas minu mure võiks saada lahenduse kollektiivse esindushagiga?

Paljud meist on kokku puutunud olukorraga, kus mõni ettevõtja, olgu siis kodumaine või mõnes ELi riigis tegutseja, on enda tegevusega kahjustanud paljude isikute õigusi ja neile kahju tekitanud. Varem on Eesti riik sarnaselt teiste ELi riikidega kaitsnud tavatarbijaid näiteks hoiuste tagamisega krediidiasutustes, nõudes tagatisi reiskorraldajatelt jne.

Alates 01.01.2025 on meie õiguses täiesti uus kohtumenetluse liik, mis on saanud kollektiivse esindushagi nimetuse, millega võeti üle ELi vastavasisuline direktiiv.

Enne 01.01.2025 oli isikutel, kes sarnastel asjaoludel olid kahju saanud, õigus enda nõuded koondada ja esitada ühine hagi kohtusse.

Kollektiivse esindushagi esitamine ei ole enam ainult üksiktarbija õlgadel, vaid see pädevus on antud ka riiklikele institutsioonidele, nagu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, Finantsinspektsioonile ja Andmekaitse Inspektsioonile. Arvestades, et eeltoodud asutused peavad tegema väga laial spektril turuosaliste üle järelevalvet, on nad eelduslikult parimad, kes suudavad turul toimuva osas teha üldistusi, mis nõuavad üldist sekkumist.

Advokaadibüroosse pöörduvad tihti pikaajalised kliendid, kes kurdavad järjest suurema erinevate turumoonutuste ja rikkumiste esinemise üle. Meie nõuanne tänases õigusruumis on pöörduda professionaalselt argumenteeritud avaldusega riiklike pädevate asutuste poole, et saada enda õiguste kaitse võimalikult soodsalt ja tulemuslikult ellu viidud.

Arvestades, et eelpool nimetatud amet ja inspektsioonid ei ole piiratud õiguskaitse tagamisega ainult Eesti-siseste nõuete esitamisel, vaid nad saavad esitada nõudeid tarbijate kaitseks teisteski ELi riikide kohtutes, on see õiguskaitse laiaulatuslik ja tarbija jaoks tõhus ning seda kuni lahendi täitmiseni täitemenetluses.

Mida peab tarbija tegema, et saada enda murele kaitse kollektiivse esindushagi kaudu?