SÕJAPÄEVIK (1071. päev) | Venemaa on kaitsetu. Ukraina droonid süütavad Vene naftatehaseid juba kord nädalas

POLEGI HULLU? Vene kohalikud võimud on jaganud meediale sellist fotot Kstovo tehases juhtunust. Jääb mulje, et midagi suurt ei juhtunudki... aga ainult senikaua, kuni näete samast sündmusest sotsiaalmeedias avaldatud pilte ja videoid.

Tulesõu on viimasel ajal Venemaal kahtlemata vägev. Kütus põleb teatavasti eredalt, võimsalt ja kaua ning aina enam on Venemaal kütusehoidlaid, mis on Ukraina droonidega pihta saanud. Selliste rünnakute psühholoogiline mõju on kindlasti märgatav, aga iseküsimus on, kui palju teevad need kahju Venemaa majandusele ja võimele jätkata sõjapidamist Ukraina vastu.