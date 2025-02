Kui saada taoliste sutsakate järel aastaid hiljem päris oma sari, näitab see, et miskit erilist näitlejannas ja tema kehastatavas Elsbethis on. Ametilt on Elsbeth advokaat, kes kolib nüüd Chicagost New Yorki. Sealses politseis on korralagedus, mille üle tema kui advokaat peab järelevalvet pidama. Tegelikult hakkab ta aga kohemaid ise kuritegusid lahendama. Kogenud uurijad on skeptilised, aga tasapisi leebuvad nemadki. Vähemasti osa neist.