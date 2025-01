POLIITIKARADAR | Müstiline koalitsiooninõukogu - parteijuhid läksid sisse, energiaplaan tuli välja

Selle nädala poliitikas on teemaks olnud sõnumid. Mõnikord polegi muud teha, kui saata omavahel vastuolulisi sõnumeid, sest võib minna nii, võib naa. Poliitikule on oluline sättida eetrisse nii oma sõnumid kui ka iseennast. Aga kas ta on poliitik igal minutil ööpäevast? Ning mis sõnumit kannab endaga teadmine, et riigile aastakümneteks sihte seadvad otsused sünnivad kastis, mille sisse näeb vaid paarkümmend inimest?