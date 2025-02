Sandra Sillamaa: jah, ma võtan antidepressante. Ei, mul pole piinlik

Istusime ühel jaanuarihommikul sõbraga kohvikus ja arutasime, kuidas antidepressandid on meie elu muutnud. Tema maadleb depressiooniga ja mina ärevusega. Sõber arvas, et mõne aasta pärast on see normaalsus: inimesed võtavadki rohtu, et hoida ajukeemiat tasakaalus, sest meie aju lihtsalt ei suuda kohaneda selle maailma kiiruse ja infoküllusega. Pidev ülemaailmne uudisvoog, sotsiaalmeedia, valeinfo, sõjad, haigused, tarbimine, digimaailm jne.