Ainult et Ivan on elanud teadmises, et ta ei ole Vene kodanik. „Kuidas ma lähen üldse Vene saatkonda sellise jutuga?“ laiutab Ivani isa Aleksei käsi. „Et tere, mina olen Eesti kodanik ja poeg on Eesti kodanik ja meil oleks nüüd vaja tõendit, et ta ei ole Vene kodanik? Mis jutt see on? Pärast tuleb veel kapo jutul käia, et mida me seal Vene saatkonnas tegime.“