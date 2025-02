KRANAAT | Tallinn plaanib uut trammiteed olemasoleva trassi peale: nii ei sega kedagi!

false

Õnnelikud on nii sotside, Reformierakonna, Isamaa kui ka Eesti 200 poliitikud. „Praegu trammitee kõrval elavad inimesed on sellega juba harjunud ja lisanduv liin ei tekita nende tavapärases elus muutust,“ rääkis Pärtel-Peeter Pere. „Nii säilitab Keskerakond Puhangu tänaval oma valijad ja loodetavasti saab Põhja-Tallinna uus liin teenindada ka Puhangu tänava rahvast, kes siis endiselt trammi peale natuke jalutama peab,“ selgitas Pere.

„Meil on praegu linnas kole tendents inimesi üha enam maa peale tuua. Balti jaama tunnelis käivad ainult unised joodikud, kes ei tea, et ülevalt saab ka. Kaubamaja tunnelist saab ainult bussi peale minna ja neidki busse on nüüd vähem. Varsti inimesed kõnnivadki ainult maa peal, lähevad veel ülbeks ära ja tahavad ruumi juurdegi niimoodi,“ nentis Järvan mõtlikult.

Eesti 200 abilinnapea Aleksei Jašin tänas omakorda Puhangu tänava inimesi, et nad tuletasid meelde, et personaalne linn on tehtav. „Võtsime kuulda kõiki neid inimesi, kes ütlesid, et tramm on neile ohtlik. Hoiame siis trammi seal, kus ta puutub võimalikult vähe uute inimestega kokku.“