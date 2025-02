Rokenrolli legend AC/DC esineb suvel Tallinna lauluväljakul

AC/DC astub Tallinnas üles koosseisus: Angus Young (kitarr), Brian Johnson (laul), Stevie Young (rütmikitarr), Matt Laug (trummid) ja Chris Chaney (bass).



„Power Up Touril“, kus esitatakse lugusid kogu AC/DC karjäärilt, külastab ansambel Euroopas kümmet riiki ja annab tosin kontserti, mis on eelmänguks turneele USA 13 linnas. AC/DC esmakordne kontsert Tallinnas on saabuval suvel siinse piirkonna ainus.