Andrei Hvostov: Saksa Bundestagi valimiste eel kistakse lahti vanad haavad ja tekitatakse uusi ehk Fausti leping nais-saatanaga

Nüüd on liidukantsleri kandidatuuri üles seadnud üks teine võimas naine – Alice Weidel, kes on äärmusparempoolseks nimetatud erakonna AfD (Alternative für Deutschland) juht ning kelle väljavaated jõuda 2025. aasta valimiste tulemusel kõrgeimasse ametisse on olematud, kuid 2029. aasta valimistel võib see juba vägagi juhtuda.