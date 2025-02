FOTOD | Eesti tähtsaimasse parki kerkis arhitektuuripärl, kus talvituvad taimed ja tehakse samblaeksperimente

Mõneti absurdsel viisil on talve harjaks õide puhkenud Kadrioru oranžerii. Viimane on tekitanud oma asisest loomusest hoolimata palju elevust. 300aastase Kadrioru pargi puhul on iga maja suursündmus, sest maastikuarhitektuurses plaanis on see meie „rahvuslik aare“, või veidi tagasihoidlikumas sõnastuses: kultuuriliselt oluline koht, kus meelerahu, aga ka rõõmu ja võimalust end hästi tunda kogevad nii kohalikud kui ka tuhanded turistid. Luigetiigi kõrval asuva triiphoone kohal kummuvad uhked võlvid kutsuvad uudistama maja ennast ning sedagi, milliseid potitaimi siin hoiustatakse. Hesperiidide kuldõunu siin ei leidu, küll aga tükike lõunamaist suve.