EKSPRESSI PODCAST | Miks me kirjutasime artikli Hanno Pevkurist ehk kaitseministri jäädavalt muutunud roll

Kriitikud räägivad, et Pevkurilt, kes oli kaitseminister ka Kaja Kallase teises ja kolmandas valitsuses, ei tule strateegilisi kaitsealaseid algatusi. Öeldakse, et kaitseministeeriumis valitseb täielik kaos, olukord on masendav, „väga suur jama“ on juba praegu ja üks kaitseväele palju andnud inimene tahaks Pevkurile enda sõnutsi lausa kätega kallale minna. Mitmete allikate sõnul on visiooni ja strateegia puudumise tõttu Eesti kaitsevõime nõrgenemas ning kaotatud on juhtroll Ukraina abistamisel.

Aga artiklis on ka teisi lõike, kus öeldakse, et minister on väga hea avalikus suhtluses, mis on loo autorite arvates väga oluline, sest kaks kolmandikku Eesti elanikest on öelnud, et sõjast liialt rääkimine ajab nad ärevusse. Pevkur suudab ühiskonda rahustada. Ta käis seda isegi Nursipalus tegemas.

Miks oli just praegu lugejatele vaja nõnda mahukat lugu kaitseministrist? Üks loo autoritest, dramaturg ja ajakirjanik Eero Epner selgitab: „Ukrainas toimuv on tekitanud täiesti uue julgeolekuolukorra nii Eestis kui Euroopas. Kaitseministri olulisus on kasvanud võrreldes viie või kümne aasta taguse ajaga. Siis on kohane uurida, mida nähakse kaitseministritöös head ja mida heidetakse talle ette.“

Artikli toimetaja Urmas Jaaganti sõnul on kaitseministri positsioon varem, nii seitse kuni kümme aastat tagasi olnud pigem koht, kust tulevad head uudised ja raha pärast võitlema ei pidanud, sest Eesti on NATO 2% nõuet alati täitnud. „Selliseid suuri probleeme üsna hiljuti veel polnud, kus kaitseminister oleks pidanud avalikkuse ees midagi seletama ja higistama,“ ütleb Jaagant. „See on nüüd küll jäädavalt muutunud, paistab. Artiklist tuleb ka hästi välja see pinge ja ideede vaheline võitlus. Kriis on olemas, aga inimestel on erinev taju, kui sügav see on või kuhu see ulatub.“