SÕJAPÄEVIK (1076. päev) | Kas Ukraina sõjas on süüdi Venemaa? Orbán: jätame selle ajaloolastele otsustada

Sellest, et USA kongressis 2023. aasta sügisest kuni möödunud aasta aprillini veninud Ukraina abipaketi kinnitamine mõjutas olukorda rindel, oleme me palju kirjutanud. Aga Reutersi analüüsist selgub, et ka siis, kui 60 miljardi dollari suurune abipakett esindajatekojas kinnitati, ei ole abi piisava tempoga Ukrainasse jõudnud.