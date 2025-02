KINOFILMIDE EDETABEL | Kriitikud ja kinopublik on üksmeelel – kiisufilm on parim

Kinotabelit ja -levi juhib lätlaste edulugu, Gints Zilbalodise „Vooluga kaasa“, mis on seekord ka Areeni nädala film. Laurence Boyce kirjutab sellest nõnda: „Läti animarežissööri Gints Zilbalodise filmi „Vooluga kaasa“ üks paljudest tähelepanuväärsetest omadustest on see, et film mitte ainult ei loobu antropomorfiseerimisest, vaid näitab, et loomadest peategelastega sideme loomiseks ei ole see sugugi vajalik. Praeguseks on film teeninud kaks Oscari nominatsiooni ning võitnud parima animafilmi auhinna Kuldgloobustel ja Euroopa Filmiakadeemia auhinnagalal.“