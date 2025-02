NÄDALA ALBUM | The Weekndi uus plaat on ülivõimas tervik, mille detailid jäävad esimestel kuulamistel tabamatuks

Siis hakkab tasapisi looma ja midagi saab mälusse kirja. „Wake Me Up“ koos prantslaste duoga Justice avab plaadi sulamiga magusast ja tumedast. „Cry For Me“ on meloodia mõttes sama häbitu, kui on oma funk-konsistentsilt “São Paulo“ (vähemalt alguses). Otseselt päris tippu ei tõuse siit miski. „Baptized In Fear“ on aga päriselt dramaatiline ja üleminek klassikalist 1980ndate alguse OMD-d meenutavasse süntesaatoripoppi nimega „Open Hearts“ on üks elegantsemaid nihkeid kogu plaadil.