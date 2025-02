VIDEO | Teenetemärgi pälvis ka Eesti Ekspressi staažikas ajakirjanik Sulev Vedler

Ta on kaval, töökas, originaalse mõtlemisega, vaimukas, väga hea mäluga ja meeletu kogemusega. Ent selle kõrval võiks esile tõsta, et ta on väga sõbralik ja inimlik. See tähendab, et talle lähevad tihti teemad isiklikult korda ja see reeglina tähendab, et need lähevad korda väga paljudele. Tema salarelvaks on minu hinnangul sõbralikkus - inimesed lausa tahavad talle rääkida selliseid asju, mida kellelegi teisele ei räägiks. Kahtlustan, et just sellepärast saabki Sulev tihti oma allikatelt nii erakordset ja olulist infot, millele kõigil teistel juurdepääs puudub.