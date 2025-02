Režissöör Leeni Linna: paratamatult oleme praegu ise sõjale nii lähedal, et selliseid lugusid tuleb jutustada, et ajalugu ei korduks

Leeni Linna lühifilmid „Kingitud orbiidilt“ ja „Ööbik“ linastusid möödunud aastal kassetil “Lühike on uus pikk“, aga viimasel ajal on ta saanud palju tähelepanu hoopis oma debüütlavastuse eest – „Kolmekas ilma Simoneta“ VAT Teatris, mis on lugu noorte esimesest armastusest ja eneseotsingu raskustest. Lavastus oli Linna lavakunstikooli magistriõppe lõputöö. Viimased aastad on ta nimelt nühkinud juba päris mitmendat korda elus koolipinki.