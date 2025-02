SÕJAPÄEVIK (1079. päev) | Norra luure hoiatab: Vene kahjutöö lääne vastu muutub üha julgemaks

Norra välisluureteenistus (Etterretningstjenesten) avaldas tänavu 5. veebruaril aastaülevaate, mis on suures osas pühendatud Venemaa ohule. Muu hulgas nenditakse raportis, et Venemaa arvab end olevat otseses konfliktis läänega. See vaade on Moskva poolt püsiv, sõltumata Ukraina sõja tulemusest.