Toitumisterapeut: keskmise inimese toit pole tervislik. Toidulisandid on vajalikud, aga mitte kõigile sama kulbiga

Mitte ainult talvel. Nimi on ju toidulisand ehk lisand toidule. Need täiendavad vajadusel meie igapäevast toidulauda.

Keskmise inimese toitumine Eestis – ja kogu Euroopas – on tasakaalustamata. Teoreetiliselt teame, et tuleb süüa viis või isegi seitse portsjonit puu- ja köögivilju päevas. Paraku enamik inimesi ei söö nii palju. Põhiprobleem on, et saame toidust liiga palju energiat ja liiga vähe mikrotoitaineid ehk mineraale ja vitamiine.