POLIITIKARADAR | Tahtsime head, panime käe masinasse ja... oh üllatust!

Sel nädalal nägime, kuidas prognoosid on toredad asjad, ainult et päriselu ei taha neid aluseks võtta. Hooldereform on üks kena näide. Valitsus saavutas kõlavate loosungite ja heade soovide all olukorra, kus lõi endale juurde ühe potentsiaalselt kontrollimatu kuluartikli. Ka e-valimised on toonud palju head ja teinud inimeste elu mugavamaks. Aga süsteemi keerukus kindlustab selle, et iga natukese aja tagant saab puhuda lõkkele umbusu asja vastu, millest arusaamine käib enamikul üle jõu.