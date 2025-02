Aasta naisartist Mari Jürjens: elu läheb edasi ka ilma auhindadeta

Saatejuht Raul Saaremetsa küsimusele, kas talle sellised tunnustused korda lähevad, vastab Mari: „Kui ma ütleks, et need korda ei lähe, siis ma vist valetaks. Ikka lähevad. Aga kas see nüüd on maailma kõige tähtsam? Elu läheb edasi ka ilma nende auhindadeta.

Aga proovisin end küll häälestada pärast nende auhindade saamist nii, et ma ikka naudiks korraks seda tunnet, et need on mul nüüd olemas, ja võtaks sellest mingisuguse toreda emotsiooni kaasa. Ma olen ikka väga rõõmus.“

Premeeritud plaadi salvestas Jürjens nii palju, kui oskas, iseseisvalt – kodus kapis.

„Tasub olla aeg-ajalt julgem,“ räägib Mari. „Üks julgustükk oli proovida ise salvestada. See oli väga huvitav – ma õppisin selle käigus väga palju, kas või programmi kohta, millega salvestasin, ja takerdusin mitmeid kordi.“

Küsimusele, miks peab kapis salvestama, vastab Mari: „Sellepärast, et oleks võimalikult vähe tagasi peegelduvat heli, et hääl ei kajaks ja pärast oleks lihtsam muusikat töödelda. See oli ainus soovitus – kui ma küsisin proffidelt, kas peaksin ostma parema mikrofoni või millessegi investeerima, siis nad ütlesid: otsi lihtsalt koht, kus on vähe kaja.“

Muusika lindistamiseks vajaliku vaikuse saavutamiseks pidi kolme väikese lapse ema Mari oma graafikut hoolikalt planeerima ja paluma abikaasal lapsed matkama viia. „Et mul oleks vabad tunnid ja päevad. Aga lõpuks hakkas ikkagi aeg juba pressima ja oli ka kodus neid hetki, kus ma lihtsalt nõudsin neilt korraks vaikust, et üksikud vokaalid sisse teha,“ räägib Mari.

Ühtlasi selgub, et plaadil laulab ka Mari isa, keda plaati kuulanud Saaremets pidas algul Vaiko Eplikuks. „Mu isa ei lubanud seda avalikustada, aga nüüd ma ikkagi tegin seda,“ naerab Jürjens.

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

