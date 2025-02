Viis aastat COVIDist. Maailm pole siiani uueks pandeemiaks valmis

Kuigi tervishoius kasutatakse laialdaselt tõhusaid diagnostikameetodeid ja usaldus arstide vastu kasvab, on olemas ka vastupidised suundumused: vandenõuteoreetiliste vaktsiinivastaste arv on maailmas märkimisväärselt kasvanud, mis on juba viinud selliste haiguste nagu läkaköha ja leetrite puhkemiseni. Teine oht on rahvusvaheliste suhete häirimine. Donald Trumpi otsus tõmmata USA välja WHOst on üks silmatorkavamaid näiteid.