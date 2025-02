Odava kauba järele? Soome laevapiletite müük kasvas pärast Ekspressi lugu

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval , kuidas Soome poodides on toit ja tarbeesemed tihti odavamad kui Eestis. Ekspress käis Helsingis ja pani toidukorvi just need tooted, mida eestlased üle lahe kõige sagedamini toovad, ning avastas, et 17 tootega toidukorv läheb Soomes maksma 63 eurot, aga Eestis 112 eurot. Seal hulgas on näiteks nõudepesutabletid, mis maksavad Soomes 12, Eestis aga 36 eurot.