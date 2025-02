SÕJAPÄEVIK (1080. päev) | Põhja-Korea ballistilised raketid tabavad Ukraina sihtmärke vähemalt 10 korda täpsemalt kui varem

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et toetus sõjale on venelaste seas endiselt suur. Sellisele järeldusele jõudis äsja Vene riiklik avaliku arvamuse uuringute keskus (VCIOM), mille küsitluse järgi leiab 65% venelastest, et Venemaal läheb sõjas hästi ja 67% toetavad Venemaa sõda Ukrainas.