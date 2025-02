NÄDALA FILM | „Must auk“ tõestab Eesti kino positiivset hetkeseisu

Universumi kaugematest ja lähematest nurkadest on kokku kogunenud kombitsatega tulnukad, karvased hiigelämblikud ja salapärane põlvpükstes austerlane ehk kinolinal on Moonika Siimetsa teine täispikk mängufilm „Must auk“. Nii nagu režissööri debüüt „Seltsimees laps“ põhines Leelo Tungla mälestusraamatutel, on siingi aluseks võetud tekste kirjameestelt Andrus Kivirähkilt ja Armin Kõomäelt. Vaatamata tihedale kinoaasta algusele, kus võistlevad filmid nii välismaistelt kui kodukandi autoritelt, on tegu linateosega, mis väärib üle kaemist ja tõestab eesti kino positiivset hetkeseisu.