SÕJAPÄEVIK (1082. päev) | Trump pani sanktsioonide alla Putini tagaotsitavaks kuulutanud ICC prokuröri

Kremlis on pidupäev, kirjutab The Moscow Times. Asi on USA president Donald Trumpi reedel välja kuulutatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ICC vastastes sanktsioonides. Kuigi sanktsioonid olid suuremas jaos kättemaks ICC otsusele panna mitmed Iisraeli poliitilises ladvikus vastutama Palestiinas toime pandud kuritegude eest, leidus teisigi nimesid.