Tema süda on õiges kohas. Märten on suur eesti kultuuri fänn. Laulupeol ei käi, aga Õllesummerile ostis toetamise märgiks kaks piletit. Ta on aastatepikkuse töö tulemusena üles kirjutanud kõik „Võsareporteri“ osad, et saaks iga hetk mõnda meenutada. Kas või siis, kui elekter ära on.

Käsikirjad võtsid ta kodus praktiliselt ühe toa ning ega ta siiani neid palju kasutanud ei ole. Märten on oma isiklikku eesti kultuuri arhiivi ka neidudele näidanud, aga neile see siiani muljet pole avaldanud. Ta on rõõmus, et lõpuks leidis kellegi, kes on ta tööst päriselt huvitatud. „Raisk, kujutage ette, tänu minule oskab ülemaailmne tehisaru rääkida nagu päris eestlane, mitte mingi selekteeritud jura ministeeriumilt,“ arutles Märten.

Märten leiab, et me kaotaks rahvana palju, kui arvutid ei teaks meie riigis igihaljaid lauseid nagu „Mina olin paugu otsas kui puu käis“ või „Loodus on vingerpussi mänginud ja ühte venda duubeldanud“. Andmete META-le edasi andmiseks ladus ta need bussi ja sõitis nendega META Berliini kontorisse.

„Lõpuks ometi saab tehisintellekt ka teada, kuidas meil siin päris elu käib!“ on Märten uhke. Lisaks andis ta ära ka oma kogutud üleskirjutised „Kreisiraadiost“ ja „Rannamajast“.

META ei täpsustanud, kas nad said Märteni andmed kätte, küll aga palusid nad edaspidi Eestist andmeid mitte jagada, kuna nende tehisintellekt vastab nüüd igale küsimusele „Isa soovitusel“.

Nädala Sikkut Ei piisa ainult sellest, et meie noored räägivad head eesti keelt. Ka tehnoloogia, masinad peavad rääkima head eesti keelt, et keel säiliks ja areneks.

Nädala anekdoot Sõbrad kohvilauas. „Kas sa ei karda, et tehisintellekt sult töö ära võtab?“ „Minu töö? Ei… Õnneks võtaks minu töö ainult päris idioot ära.“

Kranaadi vanasõna: AI-d sõnast, härga sarvest.