NÄDALA RAAMAT | Kaks preemiat võitnud ja kolmandalegi kandideerivast Lilli Luugi „Ööemast“ saaks hea filmi

Lilli Luugi tekstides jääb palju ütlemata, lugejalt oodatakse ärkvelolekut. Meenus „Kolhoosi missi“ esimene lugu, kus Surm aina tuleb, matused korduvad, filmilint jookseb, kuid mis tegelikult juhtus, lugeja teada ei saa või peab oma aruga juurde mõtlema. Hea ärataja? Üks põhjuseid – autori olevik ja minevik vältavad teistmoodi, olevikus on üldised kirjeldused, minevikus tegevus. Ja kuigi see minevik näib nii möödas, eelmise eluna, on tekstis meenutuste kohta väga palju omadussõnu. Seda ka „Ööemas“.