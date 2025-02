Guido Viik: halduskoormuse pärisnimeks on rõhumine

Näiteks Euroopa Komisjon on seadnud endale 2024. aasta tööplaanis eesmärgiks vähendada halduskoormust 25% võrra. Äravahetamiseni sarnase 25% suuruse vähendamise eesmärgi võib leida ka Komisjoni 2007. aasta programmdokumendist . Toona vajus see unustusse. Julgen kihla vedada, et nõnda läheb ka nüüd. Sooviksin, et eksin. Kuid kõik institutsioonid Brüsselis jätkavad ju töötamist. Sealt pealinnadesse suunduv direktiivide voog kahanemise märke ei näita.