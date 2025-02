Briti ansambel, kes müüs teist korda Eestis kontserdi välja: oluline on loo hing, mitte žanr

NAUDIB ESINEMIST: Nothing But Thievesi laulja Conor Masoni sõnul kahvatuvad pidev reisimine ja vähene uni selle kõrval, kui saab lavale minna.

Kell tiksub neljapäeval viis. Noblessneri valukoja peasissepääsu juurde on reastunud esimesed fännid. Briti ansambel Nothing But Thieves pole küll päris Taylor Swift või Coldplay, kelle esireast vaatamise nimel eelmisel õhtul telgiga kohale tuldaks, kuid kaks tundi enne uste avamist on siiski juba näha, et 2012. aastal Tallinnast poole väiksemas Southend-on-Sea linnas moodustunud bändil pole olnud kontserdi väljamüümisega suuremaid raskusi.