NÄDALA ALBUM | Erakordselt hea plaat ühelt maailma kuulatuimalt artistilt, keda Eestis ülemäära ei armastata

PÜSIB TIPUS: puertoriikolane Bad Bunny on viimased viis aastat püsinud kogu maailma viie kõige rohkem kuulatuma artisti hulgas.

Puertoricolane Bad Bunny (Benito Ocasio) on meie planeedi üks armastatumaid artiste. Aastatel 2020–2022 oli ta kolm aastat järjest Spotifys kõige striimitum üle maailma. Üle-eelmisel aastal langes ta Taylor Swifti taha teiseks, eelmisel aastal, kui tal albumit ei ilmunudki, Taylori ja The Weekndi järel kolmandaks. Järjest supernäitajatega absoluutses tipus, ja tema esimene plaat ilmus alles aastal 2018. Eestist ei pruugi talle küll väga palju kuulamistõuget tulla. Jaanuari alguses ilmunud uuelt, kuuendalt albumilt on hetkel Eesti 50 kuulatuima loo seas sellelt plaadilt vaid 1 lugu.