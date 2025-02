KINOFILMIDE EDETABEL | Konkurents on suur, mitu tugevat filmi peavad leppima kohaga tabeli lõpus

Kinolevi juhib ikka veel lätlaste au ja uhkus, Gints Zilbalodise „Vooluga kaasa“. Bob Dylanist rääkiv „Täiesti tundmatu“ on teine ja tundub, et ekspresident toob rahva kinno - Jaan Tootseni „Kikilipsuga mässaja“ on parima Eesti filmina kolmas.