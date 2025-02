Evelyn Sepp: Eesti lastekaitsesüsteem on väga emadevaenulik

See teema pole minu jaoks uus. Juba paarkümmend aastat olen tegelenud laste õiguste teemadega. Teiseks, mul on endal teemaga isiklik kokkupuude. Kolmandaks, ma tunnen lapse ema juba rohkem kui 25 aastat ja olen tema peres toimuvaga pikalt kursis. Ja neljandaks, tema on lihtsalt üks näide, mis murdis sotsiaalmeediast välja. Tema pere juhtum on muster – mitte üksikjuhtum –, mis puudutab lastekaitset ja lastekaitse järelevalvet. See on enneolematult ebamoraalne, mis lastekaitses igapäevaselt toimub.