Näiteks kirjutab Moscow Times, et vaenupooled peavad kõnelusi, et tekitada Ukraina vägede kontrolli all olevasse Kurski oblasti osasse lõksu jäänud elanikele piirkonnast lahkumiseks humanitaarkoridor. Vene inimõiguste volinik Tatjana Moskalkova teatas sellisest arengust Interfaxile.