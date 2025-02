Krüptoärimehed Turõgin ja Potapenko võivad peagi Eestisse naasta

Sergei Potapenko esindaja Mark E. Bini kinnitusel tunnistas tema klient mõningate valeandmete esitamist Hashflare’i kaevandamismahtude kohta. „Ta on enda käitumist kahetsenud ja võtab vastutuse tehtud vea eest. Valitsus kinnitab, et Sergei Potapenko, Ivan Turõgin ja Hashflare saatsid kaevandusteenuse klientidele krüptovaluutat, mille väärtus oli saatmise ajal üle 350 miljoni dollari. Lisaks on Sergei ja Ivan nõustunud loobuma valitsuse poolt 2022. aastal külmutatud varadest ning tegema valitsusega koostööd ja avaldama oma klientide andmebaasi, et neid külmutatud vahendeid saaks kasutada tagasimakseteks kõigile klientidele viisil, et kellelegi ei tekiks mingit rahalist kahju.