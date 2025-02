Pisarais ja purjus. Eesti joomaluule on selge, konkreetne ja vaimukas

OMA AJAST EES: Meeldiv, et eesti luule pioneer Kristjan Jaak Peterson kohe ka alkoholiteemani jõudis.

Luulega seostatakse joobumust. Kuna sõna „joobumus“ pärineb samast tüvest kui „joove“, siis pole imestada, et meie poeedid korduvalt ka alkoholitarvitamise valdkonda on kaldunud. Muidugi ei soodusta ei luuletaja joove ega joobumus kuidagi hea luuletuse kirjutamist. Vastupidi, selleks on vaja analüüsi, korrapära, intellektuaalsust, stiilitaju, täpsust – üldse kainet mõtlemist nii füsioloogilises kui vaimses kategoorias. Purjuspäi või joovastuses võib luuletada ainult diletant.