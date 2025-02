Bonnieri preemia võit läks Ekspressi ajakirjanikele

Bonnieri preemiale kandideeris kokku 21 võistlustööd. Žürii leidis, et tänaseks oleme harjunud mõttega, et meie ajakirjandus on maailmatasemel. Võistlustöödest oli näha ajakirjanike pikaajalist ja visa tööd oma teemade kallal. Žürii hinnangul on hea, et tänapäeva kiires maailmas ja nappide vahenditega toimetustes saavad ajakirjanikud pühenduda ühele teemale ja sellesse süvitsi minna.