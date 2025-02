Briti nädalakiri The Economist raporteeris, et Trumpi poolteisetunnine telefonikõne Venemaa juhi Vladimir Putiniga tekitas Kiievis ja teistes Euroopa pealinnades hirmu ning õudu. Kõnealuse artikli lõpus avaldas üks Kiievi ametnik arvamust, et Ukraina on nüüd omadega n-ö tuharate vahel, samuti Euroopa. („Ukraine is fucked. And so is Europe, by the way.“) Neid sõnu võimendas täna rõõmuga Kremli propagandamasin.