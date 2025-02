POLIITIKARADAR | Sotsidele käib närvidele, et Isamaal on raha

Nädal oli täis korruptsiooni. Ei, keegi ei jäänud millegi uuega vahele. Aga lõpliku lahenduse sai aastatetagune Porto Franco juhtum. Riigikohtu otsus on mitmes mõttes märkimisväärne ja Keskerakonnale määratud karistus väga karm. Teised parteid aga püüavad nüüd hoogsalt korruptsiooni ennetada või sellega tegelemist riskantsemaks teha. Sotsidele käib närvidele, et Isamaal on üks suur annetaja, kellel kuidagi ei paista raha otsa saavat. No kuidas nii saab! Eesti 200 jällegi tahab, et raha just saaks otsa – nimelt kriminaalkaristuse saanud erakondadel.