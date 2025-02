KRANAAT | Tuludeklar ei paku enam pinget – eestlased liiguvad kangema kraami peale

false

Mare (38) oli maksu- ja tolliameti veebilehel sel saatuslikul veebruari õhtul suure tõenäosusega esimese kümne sisselogija seas. Ta oli seda lehte juba mitu õhtut värskendanud. Kui ta tulud said minutiga deklareeritud, jäi alles vaid kuidagi tühi tunne.

„Mul on tegelikult suur mure. See iga-aastane rutiin ei ole enam üldse nii paeluv,“ ütles Mare kurva pilguga. „Kunagi noorena oli alati huvitav, vajutasid arvutiaknas ühte nuppu ja nägid deklast, et riik annab sulle mitusada eurot.“

Mare teab, et see on ta enda raha, mille riik talle tagasi maksab, aga kahekümnendates juhutöödest elades oli tuludeklaratsioonist saanud justkui omamoodi rituaal, mida pimedas talves oodata. Nüüd on see maagia kadunud. „Tuludeklar ei paku enam pinget,“ nentis ta tasaselt.

Mare ootas see aasta isegi sõbrapäevaks kokku lepitud kohtingut rohkem. „Ja ma olen juba seitse aastat abielus olnud!“ itsitas ta. „Mõned aastad tagasi ikka võtsime abikaasaga keset romantilist õhtusööki EMTA lahti, et esimeste seas deklarid ära täita.“

„Sel aasta vaatasime üksteisele sügavalt silma ja kumbki ei kihelenud telefoni poolegi. Lahjaks jäänud see värk!“ Mare ütles, et muidugi muudeti deklari koostisosi ja varem sai abikaasaga tulusid üle kanda, sedagi põnevust enam pole.

Mare on aga leidnud ootamatu asenduse. „Ma polnud varem kultuurist üldse huvitunud, aga sain teada, et Kultuurkapital jagab raha – lausa neli korda aastas!“ oli Mare väga õnnelik. Niisiis ongi ta nüüd valmis pannud järgmise ankeedi, millega ehk saab riigilt veidi raha. Ta taotleb Lääne-Harju valla ajalooliste tikanditega rahvakunsti näituse tegemiseks. „Ega mind tikkimine ei huvita, aga mind huvitab avalduste täitmine.“