Džässilegend Tõnu Naissoo: mu isa ütles, et ära kopeeri kedagi, tee alati ise, ükskõik kui kehv see on

„Muusikanõunike“ värskes osas on külaliskriitikuks helilooja ja džässpianist Tõnu Naissoo.

Tema koosluse Naissoo Freeform Quintet album oli eelmisel aastal üks enim tähelepanu saanud džässiplaate Eestis – ERRi kultuuriportaali aasta parimate plaatide edetabelis valiti see 40. kohale ning Areeni aasta albumite tabelis 24. kohale.

Naissoo räägib saates üksikasjalikult, kuidas album kahe päevaga salvestatud sai. Ta mainib, et albumi tellis temalt produtsent Allan Matsov, kes pani selle väljaandmise tarbeks püsti plaadifirma NooPop Records.

“Minu puhul on tegelikult alati enam-vähem nii olnud [et plaat tellitakse],“ räägib Naissoo. „Kõik on sündinud ettepanekutest, mitte minu enda otsese soovina. See oli nii juba esimese plaadiga aastal 1968.“

Kõige rohkem on ta sedasi plaate teinud Jaapani plaadifirmale, kokku 15 või 16 plaati. Samuti on tellimuse peale valminud tema plaadid Norra plaadifirma Jazzaggression alt. „Üks neist on veel pooleli. Sessioon sai tehtud koos Soome muusikutega,“ räägib Naissoo.

Värskeima albumi saamisloost meenutab Naissoo, et kohtus produtsent Allan Matsoviga Balti jaama juures asuvas raamatupoes - seal tegi Matsov talle ettepaneku salvestada free-muusika plaat.

“Ma olin siis võib-olla natukene üllatunud,“ ütleb Tõnu, „aga üldiselt oli see huvitav ettepanek, sest Eestis ei tea ma, et keegi oleks päris tõelist free-jazz’i plaati teinud.“

Seejärel arutati, kes võiksid plaadil mängida, ning produtsent seadis üheks tingimuseks, et Naissoo valmivas muusikas eriti ei soleeriks.

Lindile saanud muusika kohta kostab Naissoo, et see ei tulnud lõpuks päris free-jazz-stiilis, kuigi muusika aluspõhja kasutati vabalt.

“Ta tuli selline soul, eks ole,“ ütleb Tõnu. „Mustanahaliste eriline suhe muusikasse – ma ei kujuta päris täpselt ette, et seda valgete inimestena puhtalt kopeerida. Mul on meeles oma isa (legendaarne helilooja ja muusik Uno Naissoo – S.N.) sõnad: „Ära kunagi kopeeri kedagi, tee ise, ükskõik kui kehv see ka on.““