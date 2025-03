AJALUGU | Kaitsepolitsei tulistas riigikogu liikme sõelapõhjaks

Pärast ebaõnnestunud mässukatset 1. detsembril 1924 varjusid ellujäänud punaterroristid kes kuhu sai. Nad ootasid ja lootsid, et ehk avaneb võimalus pageda üle piiri Venemaale. Samal ajal otsis kaitsepolitsei intensiivselt mässajaid taga. Putšikatsest polnud möödunud nädalatki, kui jõuti selles verises etenduses juhtivat rolli mänginute jälile. Kaitsepolitsei agent pani tähele, et ühte majja Vilmsi tänaval sisenes mitu kahtlast meest. Kes need mehed olid, seda teada saada ei õnnestunud. Kaitsepolitsei langetas otsuse: rünnata.