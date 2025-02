„Ma lendan Euroopasse igal vabal nädalavahetusel.“ Vene propagandasaadete tootja naudib luksuslikku elu Läänes

Margarita Žitnitskaja (töötab pseudonüümi „Margo Kržizhevskaja“ all) ei anna intervjuusid ega esine teleekraanil, kuid ta on vaieldamatult üks Venemaa propaganda võtmefiguure. Mitmeid Venemaa riiklikes kanalites edastatavaid poliitilisi vestlussaateid ei toodeta mitte kanalite endi, vaid erafirmade poolt – ja just see on valdkond, kus Žitnitskaja M-Production on hiilanud.