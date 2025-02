NÄDALA SARI | „Shōguni“ auhindadega üle kuldamine on õigustatud

Kui sõbra juures James Clavelli „Shōguni“ aukartustäratavat, rohkem kui tuhandeleheküljelist tellist nägin, ütles ta mu põnevil pilku nähes, et see on parim raamat üldse. Unistasin päevast, mil seda mõnel varjulisel verandal nautima asuda, kuid kiire ajakirjanikutöö tõttu pole see kaunis hetk veel kätte jõudnud. Seda enam rõõmustasin „Shōguni“ sarja (autorid Rachel Kondo ja Justin Marks) linastumise üle, kuigi seegi nõuab korralikku pühendumist: ühe osa pikkus on umbes tund aega.