„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Haridusmentor Triinu lõpueksamitest: need hirmutavad nii õpilasi kui õpetajaid

Tagantjärgi tõdeb Triinu, et õpetajana tegi ta palju õpilaste eest ära. „Õpilased muutusid minust sõltuvaks – nad küsisid kogu aeg, kas nüüd on õige, mis ma nüüd tegema pean.“

Kuigi paljud eeldavad, et õpetajad lahkuvad koolist läbipõlemise tõttu, oli Triinu erandiks. „Mul hakkas igav,“ ütleb ta otsekoheselt. „Tahtsin teha midagi rohkemat.“

Läbipõlemine ja edasi liikumine

Läbipõlemist on ta siiski kogenud. „Kui tuli koroonaaeg ja ma olin õpetaja, haridustehnoloog, väikese lapse ema ja kirjutasin magistritööd – siis ma põlesin küll läbi. Mul tekkisid sellised peavalud, mida ma polnud varem kogenud. Ei tahtnud valgust, helisid – mitte midagi.“

„Ma elasin selle üle,“ sõnab ta. Nüüd teab ta, millal on aeg paus teha, kui kõike läheb liiga paljuks. „Kui ma näen, et mul on korraga 70 vahelehte lahti – mitte ainult ekraanil, vaid ka peas, siis ma tean, et pean sammu tagasi astuma.“

Paigas on Triinul ka töö- ja eraelu piirid. Kui lapsevanem kirjutab hilja õhtul, siis vastust ei saa kindlasti kohe eeldada. „See sõltub, kas ma olen heas tujus, kas mul on kõht täis, kas mul lapsed on kõrval ja ma teen selle valiku endast lähtuvalt, kas ma viitsin vastata või mitte.“ Süümepiinu vastamata jätmisel ta ei tunne.

Haridusmentori roll

Triinu sõnum õpetajatele ja haridussüsteemile on selge: „Kui õpetajad ei oska ennast hoida, siis nad põlevad läbi ja kui õpetaja on väsinud ja demotiveeritud, siis see ei ole ainult tema probleem – see mõjutab ka õpilasi ja hariduse kvaliteeti tervikuna.“

Õpetajaid saab aidata siinkohal haridusmentor. „Õpetajad on tihti oma mõtetega üksi,“ selgitab Triinu. „Minu töö on olla neile professionaalne mõttepartner – aidata neil mõtestada oma tööd ja leida uusi lahendusi.“

Haridusmentor võib kõrvalt tunduda kui psühholoog ning Triinu tõdeb, et mingid alustalad on selles osas ka olemas. „Kõige toredam on, kui õpetaja tuleb ja ütleb, et tal on juba mingi idee, aga tahab seda põrgatada kellegagi, et kuidas seda veel paremaks teha.“

Haridussüsteemi head ja vead