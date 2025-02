SÕJAPÄEVIK (1090. päev) | „Blufi ja palveta.“ Euroopal napib sõdureid, et Ukrainas Venemaad heidutada

President Volodõmõr Zelenskõi lendas eile õhtul hoopis Araabia Ühendemiraatidesse, aga sealt edasi ka Saudi Araabiasse ja Türki, et arutada humanitaar- ja majanduspartnerlust. Vene delegatsiooniga ta kohtuda ei kavatse. Araabia Ühendemiraadid on olnud vahendaja Ukraina ja Venemaa sõjavangide vahetuse küsimuses ning Zelenskõi loodab ka selles küsimuses mingit edu saavutada.