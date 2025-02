NÄDALA FILM | Taani ajaloo suurima pangaröövi panid toime täiesti tavalised inimesed

Kinolevis on juba mõnda aega kestnud kvaliteetprogrammi plahvatus, millele ühe kolleegi arvates järgneb kardetavasti valus pomell. Kuigi viidatud artiklis on juttu peamiselt kodumaistest filmidest, siis tuleb tõdeda, et aasta algus on meeldejäävate elamuste koha pealt olnud tõesti helde. Nii kõrge püsiva keskmise hindega Areeni kinofilmide edetabelit ei meenugi. Huvitav saab olema näha, mis kohale paigutub selles hirmkõvas pingereas Taani ajaloo suurimale raharöövile pühendatud film „Vaiksed inimesed“, mis on värskelt kinodesse jõudnud.